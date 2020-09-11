Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
Украинская певица Злата Огневич на своем YouTube-канале 11 сентября презентовала клип на песню "Ти обіцяв", премьера которой состоялась в апреле 2020 года. Автором текста этой композиции является украинский музыкант Андрей Хлывнюк. "Слезы, любовь и музыка – все это в новом клипе", – анонсировала выход ролика певица в Facebook. Огневич исполняет балладу со слезами на глазах, играя на рояле.
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