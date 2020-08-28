"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram фотосессию, которая проходила среди трав. Певица отметила в качестве локации реку Десна.
"Лучше всего я себя чувствую наедине с природой. Когда жила в Крыму, август был любимым месяцем! Сочный, спелый, медовый, ароматный – это все про него. В конце августа у меня появляется четкое ощущение того, что я все никак не могу поймать воздушного змея за хвост! Он улетает все дальше и дальше, выше, чем небо", – написала она.
Огневич запечатлена в белой блузе и красных трусах.
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Лучше всего я себя чувствую наедине с природой * Когда жила в Крыму- август был любимым месяцем! Сочный, спелый, медовый, ароматный- это всё про него ))) В конце августа у меня появляется чёткое ощущение того, что я всё никак не могу поймать воздушного змея за хвост * ! Он улетает всё дальше и дальше, выше, чем небо .... С чем у Вас ассоциируется лето? Поделитесь в комментариях * #ZlataOgnevich #ZOteam #nature #Україна // photo @olenadobrova //
Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида.
Огневич была народным депутатом Украины от Радикальной партии Олега Ляшко в 2014–2015 годах.