"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах

Украинская певица Злата Огневич показала фотосессию, которая проходила на Десне.

Огневич: Лучше всего я себя чувствую наедине с природой Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram фотосессию, которая проходила среди трав. Певица отметила в качестве локации реку Десна.

"Лучше всего я себя чувствую наедине с природой. Когда жила в Крыму, август был любимым месяцем! Сочный, спелый, медовый, ароматный – это все про него. В конце августа у меня появляется четкое ощущение того, что я все никак не могу поймать воздушного змея за хвост! Он улетает все дальше и дальше, выше, чем небо", – написала она.

Огневич запечатлена в белой блузе и красных трусах.

Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида.

Огневич была народным депутатом Украины от Радикальной партии Олега Ляшко в 2014–2015 годах.