"Шок-контент!". Огневич прокомментировала роман с главой администрации президента

Украинская певица Злата Огневич заявила, что у нее развились комплексы в отношениях с экс-бойфрендом.

Огневич: Встретила в своей жизни такого абьюзера, из-за которого развила в себе кучу комплексов Фото: Zlata Ognevich / Злата Огневич / Facebook

Украинская певица Злата Огневич рассказала, что ее бывший возлюбленный угнетал ее психологически. Об этом она рассказала "Светской жизни" на "1+1".

"Парень, с которым я встречалась, при расставании меня очень обижал. Говорил, что я неудачница, у меня низкий рост, мол, у тебя ничего не получится, и вообще ты себя видела, кто на тебя может обратить внимание, кроме меня. Встретила в своей жизни такого абьюзера, из-за которого развила в себе кучу комплексов", – рассказала Огневич.

Ведущая программы Катя Осадчая отметила, что ранее ходили слухи о том, что Огневич, когда была народным депутатом, состояла в отношениях с политиком, главой администрации одного из бывших президентов. Вместе они, по словам Осадчей, летали на чартерном рейсе.

"Шок-контент!" – отметила Огневич. Она отказалась комментировать информацию и сказала: "Думайте, что хотите".

Певица добавила, что, если бы у нее был роман с политиком, она была бы богаче.

"Если бы у меня был такой мужчина или связи с политикой, то я бы сейчас, наверное, имела бы дом за Киевом, о котором я давно мечтаю, какое-то крутое авто. У меня обычная машина и однокомнатная квартира, которую мы купили с родителями", – заявила исполнительница.

Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида.

Огневич была народным депутатом Украины от Радикальной партии Олега Ляшко в 2014–2015 годах.