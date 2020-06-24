"Спорт – это образ жизни". Огневич показала растяжку и рассказала, что ест на завтрак

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram видео и фото, снятые во время утренней тренировки в спортзале. Певица показала растяжку, вертясь на тросах и на тренажере.
Также Огневич рассказала, из чего состоит ее завтрак. Это краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами, легкий салат из овощей с зеленью, белковый омлет на соевом молоке, витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 (рыбий жир). После тренировки певица пьет грейпфрутовый фреш.
"Однозначно, спорт – это образ жизни, энергия и движение! А еще – новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает. Кто со мной на тренировку?" – написала она.
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Доброе утро! * Начинаю своё утро с тренировки в любимой студии @graces_studio_vversalskaya * Завтрак: * краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами * лёгкий салат из овощей с зеленью * белковый омлет на соевом молоке * витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 ( он же рыбий жир ) . После тренировки * грейпфрутовый фреш . Однозначно, спорт- это способ жизни, энергия и движение! * А ещё- новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает ))) . Кто со мной на тренировку? * #ZlataOgnevich #ZO #спорт #здоровье #сила #красота #стретчинг #versalskayastudio
Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида.