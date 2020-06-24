"Спорт – это образ жизни". Огневич показала растяжку и рассказала, что ест на завтрак

Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала физическую подготовку.

Огневич: Кто со мной на тренировку? Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram видео и фото, снятые во время утренней тренировки в спортзале. Певица показала растяжку, вертясь на тросах и на тренажере.

Также Огневич рассказала, из чего состоит ее завтрак. Это краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами, легкий салат из овощей с зеленью, белковый омлет на соевом молоке, витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 (рыбий жир). После тренировки певица пьет грейпфрутовый фреш.

"Однозначно, спорт – это образ жизни, энергия и движение! А еще – новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает. Кто со мной на тренировку?" – написала она.

Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида.