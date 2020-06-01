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01 июня, 2020
 
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#станькумиром. Скрипка, Tayanna, Фагот, Огневич, футболисты "Динамо", Маруани, De Phazz призывают помочь детям в борьбе с раком

Украинские музыканты и спортсмены, среди которых Олег Скрипка, Tayanna, Фагот, Злата Огневич, футболисты клуба "Динамо" (Киев), а также лидер французской группы Space Дидье Маруани, фронтмен немецкой группы De Phazz Карл Фриерсон принимают участие в благотворительной акции фонда "Таблеточки" ко Дню защиты детей.

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Благотворительный флешмоб пройдет с 1-го по 3 июня
Благотворительный флешмоб пройдет с 1-го по 3 июня
Фото предоставлено пресс-службой благотворительного фонда "Таблеточки"

К Международному дню защиты детей украинские медийные личности проводят акцию под хештегом #станькумиром. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба благотворительного фонда "Таблеточки".

К акции уже присоединились более 40 певцов, музыкантов, актеров, ведущих и спортсменов. Среди них Олег Скрипка, Tayanna, Фагот, Злата Огневич, Евгений Клопотенко, Вадим Олейник, Даша Малахова, Alloise, Тимур и Инна Мирошниченко, Марта Адамчук, футболисты клуба "Динамо" (Киев). В акции принимают участие также французский музыкант, композитор, лидер группы Space Дидье Маруани, фронтмен немецкой группы De Phazz и певец Карл Фриерсон.

Во время флешмоба, который пройдет с 1-го по 3 июня, участники акции предлагают с помощью сервиса PayphoneX заказать видеоприветствие, фото с автографом, персональный мастер-класс или мерч. Все вырученные средства отправятся в благотворительный фонд "Таблеточки".

Тем самым участники акции призывают каждого, кто примет участие в акции, стать кумиром, подавая лучший пример.

"Те, кто помогают детям, всегда вызывают восхищение”, – отмечают организаторы.

В понедельник,1 июня, пройдет стрим в прямом эфире радио "Аристократы", в котором участники акции расскажут, кто для них стал кумиром, своим примером, повлиявшим на мировоззрение и карьеру.

ВИДЕО
Видео: AristocratsTV / YouTube

"Мы благодарны партнерам за находчивость, креативность и желание помогать. Становитесь кумиром сотен детей – помогайте им побеждать рак!" – призвала директор по стратегическим партнерствам фонда "Таблеточки" Светлана Пугач.

"Таблеточки" – международный благотворительный фонд, который защищает интересы детей с онкогематологическими заболеваниями в Украине. Фонд основан волонтерами в 2011 году.

Теги: Динамо Киев, флешмоб, Олег Скрипка, призыв, рак, помощь, волонтеры, дети, благотворительный фонд , Таблеточки, Злата Огневич, Alloise, Дидье Маруани, Даша Малахова, Tayanna, Марта Адамчук, Евгений Клопотенко
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