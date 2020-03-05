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05 марта, 2020
 
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Dream BIG Forum собрал 1,5 млн грн для фонда "Таблеточки"

Все собранные средства передадут благотворительному фонду "Таблеточки", который ежегодно помогает примерно 400 семьям и 17 онкологическим отделениям украинских больниц бороться за жизни детей, больных раком.

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Деньги собирали на благотворительном аукционе во время гала-вечера
Деньги собирали на благотворительном аукционе во время гала-вечера
Фото: taryangroup / Instagram

27 февраля в рамках Dream BIG Forum организатор мероприятия, компания Taryan Group собрала 1,5 млн грн для благотворительного фонда "Таблеточки". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Деньги собирали на благотворительном аукционе во время гала-вечера – лотами стали личные встречи со спикерами, среди которых основатель девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян, государственный деятель из ОАЭ и бизнесмен Ахмед Бин Байат, знаменитый маркетолог Андрей Федорив и сооснователь PR-агентства Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь.

Артур Мхитарян проведет для благотворителя экскурсию по крышам футуристических проектов Taryan, а Бин Байат покажет знаковые места в Дубае. Среди других лотов – партия в шахматы с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, завтрак от известного коуча Аллы Клименко, памятные советы от американского писателя Роберта Грина с автографом. Ведущим благотворительного аукциона выступил Юрий Горбунов.

Все собранные средства передадут благотворительному фонду "Таблеточки", который ежегодно помогает примерно 400 семьям и 17 онкологическим отделениям украинских больниц бороться за жизни детей, больных раком.

"Мы создали не только мотивирующее мероприятие для больших мечтателей – мы провели благотворительный проект, который призван помочь юным подопечным фонда "Таблеточки". Мы инициировали и организовали своими силами форум, гала-вечер и аукцион с уникальными лотами от спикеров, чтобы выполнить свою социальную ответственность. Пусть заболевание не станет приговором для детской мечты", – резюмировал Артур Мхитарян.

Dream BIG Forum – проект корпоративной социальной ответственности девелоперской компании Taryan Group.

"Его главная цель – вдохновить и зарядить энергией как можно большее количество людей, но и поддержать детей, которым нужны здоровье и жизнь, чтобы мечтать и достигать", – подчеркивают организаторы. 

Теги: благотворительность, Таблеточки, онкология, Артур Мхитарян
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