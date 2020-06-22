"Какой красавчик". Огневич поделилась снимком из "прошлой жизни"

Украинская певица Злата Огневич призналась, что у нее нет свежих совместных снимков со своим отцом, военным хирургом Леонидом Бордюгом.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим отцом, военным хирургом Леонидом Бордюгом. Публикацию артистка посвятила международному Дню отца, который ежегодно отмечается в третье воскресенья июня.

По словам певицы, фото было сделано еще в то время, когда она была брюнеткой – новых снимков с отцом у Огневич не оказалось.

"Папа. Самый лучший в мире! Фото архивное, из прошлой жизни, где я была брюнеткой. Нужно сделать новое", – подписала она публикацию.

"Какой красавчик", – отреагировали на фото фолловеры певицы.

Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида. Спустя несколько месяцев Огневич рассказала об изменах любимого человека.