"Какой красавчик". Огневич поделилась снимком из "прошлой жизни"

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим отцом, военным хирургом Леонидом Бордюгом. Публикацию артистка посвятила международному Дню отца, который ежегодно отмечается в третье воскресенья июня.
По словам певицы, фото было сделано еще в то время, когда она была брюнеткой – новых снимков с отцом у Огневич не оказалось.
"Папа. Самый лучший в мире! Фото архивное, из прошлой жизни, где я была брюнеткой. Нужно сделать новое", – подписала она публикацию.
"Какой красавчик", – отреагировали на фото фолловеры певицы.
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Папа ♥ * Самый лучший в мире! P.S. Фото архивное, из прошлой жизни, где я была брюнеткой нужно сделать новое ))) . #ZlataOgnevich #ZO #семья #ДеньОтца
Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида. Спустя несколько месяцев Огневич рассказала об изменах любимого человека.