"Новая, дерзкая, офигенная". Огневич презентовала клип "Гола правда", в котором танцевала перед обнаженным натурщиком
Украинская певица Злата Огневич презентовала на своем YouTube-канале видео на трек под названием "Гола правда", который завершает трилогию автобиографических любовных историй. "Это история о художнице, которая похитила парня и рисует его психологический портрет", – говорится в анонсе клипа. В роли обнаженного натурщика снимался актер Юрий Бажан. Чтобы воплотить на экране задуманный сюжет, Огневич также пришлось научиться водить автомобиль и сесть на диету. "Новая, дерзкая, соблазнительная, офигенная Злата", – отреагировали на премьеру видео зрители ее YouTube-канала.
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