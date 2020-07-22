Огневич заинтриговала сети романтическим снимком с режиссером своих клипов

Украинская певица Злата Огневич на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в обнимку с украинским режиссером Валерием Погонским.
"С любимым", – подписала она фотографию, поставив в конце фразы три изображения в виде сердца.
"Это съемки нового клипа или..?" – отреагировали на фото фолловеры певицы.
"Встретились два таланта", – прокомментировали публикацию подписчики.
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Погонский в своем блоге одновременно с Огневич разместил тот же снимок.
"Моя", – подписал он фото, поставив рядом с сердцем смеющийся смайл.
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В июле в интервью "Светской жизни" на "1+1" Огневич призналась, что в предыдущих отношениях терпела со стороны мужчины унижения.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида. Спустя несколько месяцев Огневич рассказала об изменах любимого человека.
Режиссер Валерий Погонский является автором клипов певицы на песни "Беги" и "Гола правда".
"Беги" – первая наша совместная работа такого плана. Очень хочется, чтобы она вам понравилась, так как я вложил в нен часть себя, частичку своего сердца", – написал в своем микроблоге Погонский несколько месяцев назад.
"Спасибо, что разделил со мной эту историю", – поблагодарила его тогда Огневич.