Огневич заинтриговала сети романтическим снимком с режиссером своих клипов

Украинская певица Злата Огневич сотрудничала с режиссером Валерием Погонским во время работы над съемками клипов для своих двух новых песен.

В предыдущих отношениях Огневич подвергалась унижению со стороны мужчины Фото: Zlata Ognevich / Злата Огневич / Facebook

Украинская певица Злата Огневич на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в обнимку с украинским режиссером Валерием Погонским.

"С любимым", – подписала она фотографию, поставив в конце фразы три изображения в виде сердца.

"Это съемки нового клипа или..?" – отреагировали на фото фолловеры певицы.

"Встретились два таланта", – прокомментировали публикацию подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С любимым Режиссёр @val_gonskiy #ZlataOgnevich #ГолаПравда Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 21 Июл 2020 в 8:35 PDT

Погонский в своем блоге одновременно с Огневич разместил тот же снимок.

"Моя", – подписал он фото, поставив рядом с сердцем смеющийся смайл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моя @zlata.ognevich Публикация от Валерии * Погонскии * (@val_gonskiy) 21 Июл 2020 в 8:37 PDT

В июле в интервью "Светской жизни" на "1+1" Огневич призналась, что в предыдущих отношениях терпела со стороны мужчины унижения.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида. Спустя несколько месяцев Огневич рассказала об изменах любимого человека.

Режиссер Валерий Погонский является автором клипов певицы на песни "Беги" и "Гола правда".

"Беги" – первая наша совместная работа такого плана. Очень хочется, чтобы она вам понравилась, так как я вложил в нен часть себя, частичку своего сердца", – написал в своем микроблоге Погонский несколько месяцев назад.

"Спасибо, что разделил со мной эту историю", – поблагодарила его тогда Огневич.