"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"

Украинская певица Злата Огневич месяц провела в компании собаки по имени Брук, которую артистке оставила ее мама. Об этом Огневич рассказала 25 августа в Instagram.
По словам певицы, за это время она пришла к выводу, что в настоящее время не готова заводить собственного питомца.
"Когда живешь одна и весь день проходит в делах, за собакой банально некому смотреть", – объяснила свое решение Огневич.
При этом певица отметила, что уход за Бруком доставляет ей удовольствие, несмотря на то, что какое-то время он превратил ее комнату в "минное поле".
"Самое приятное – любовь этого существа! Эти глаза, которые умеют говорить с твоим сердцем, вызывают волшебные чувства!" – поделилась эмоциями Огневич.
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Итак, живу больше месяца в компании собакина по имени Брук Его нам оставила мама, на время, в связи с личными обстоятельствами. Но об этом в другом посте Главныи * инсаи * т- я не готова заводить своего питомца в данныи * момент )) По краи * неи * мере, когда живешь один и весь день проходит в делах, за собакои * банально некому смотреть Словила себя на мысли: «как же приятно заботиться о масике, подбирать корм, разбираться в нюансах питания Добавьте сюда стрижка/мытье * /промывание глаз/ранние прогулки/корме * жка Кстати! Насче * т корме * жки ))) В течении недели моя комната была похожа на минное поле Это еще * то испытание, но мы справились!!! Самое приятное- любовь этого существа! Настоящая, искренняя ♥ * Соседи прозвали Брука «барашек Шон», и я согласна ))))) В общем, заводить питомца или нет-решать уже Вам. Но эти глаза, которые на тебя смотрят и умеют говорить с твоим сердцем- вызывают волшебные чувства! #ZlataOgnevich #ZOteam #pets photo @olenadobrova
Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида.