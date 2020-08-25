"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"

Украинская певица Злата Огневич призналась, что не готова заводить домашнего питомца, так как за ним некому будет ухаживать.

Украинская певица Злата Огневич месяц провела в компании собаки по имени Брук, которую артистке оставила ее мама. Об этом Огневич рассказала 25 августа в Instagram.

По словам певицы, за это время она пришла к выводу, что в настоящее время не готова заводить собственного питомца.

"Когда живешь одна и весь день проходит в делах, за собакой банально некому смотреть", – объяснила свое решение Огневич.

При этом певица отметила, что уход за Бруком доставляет ей удовольствие, несмотря на то, что какое-то время он превратил ее комнату в "минное поле".

"Самое приятное – любовь этого существа! Эти глаза, которые умеют говорить с твоим сердцем, вызывают волшебные чувства!" – поделилась эмоциями Огневич.

Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида.