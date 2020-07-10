"Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
Украинская певица Злата Огневич на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Богиня". "Современный мир далек от идеального. Не все девушки имеют параметры 90-60-90 и длинные шелковистые волосы, не все любят готовить и убирать. Некоторые ненавидят спорт, некоторые обожают вкусно поесть и упрекают себя за это. При этом далеко не все могут принять себя, позволить себе быть собой!" – говорится в аннотации к ролику. Цель клипа – донести до общества, что каждая девушка и женщина особенная и безупречная, несмотря на вес, возраст, профессию. "Я уже долгое время вынашивала идею создания такого видео, ведь песня "Богиня" именно об этом: о женской красоте, индивидуальности и личной магии каждой из нас. Она затрагивает тему самооценки каждой женщины, а также суперсилы, которая помогает ежедневно чувствовать себя богиней", – поделилась Огневич. Певица призналась, что это автобиографический трек. В свое время ей пришлось преодолеть много препятствий, чтобы найти гармонию между собой и окружающим миром и почувствовать себя богиней. В ролике снялись женщины с разными параметрами и типами внешности. Героинями видео стали, кроме Огневич, хореограф Юлия Сахневич, участница шоу "Топ-модель по-украински" Маргарита Верховцева, блогер Людмила Луцук, модель агентства Happy Old Models Вероника. "Когда ты в гармонии с собой, твоя внутренняя уверенность невероятно увеличивает энергию и харизму, которую излучает любая девушка. И тогда даже то, что не считается модельной внешностью, приобретает свою эстетику и красоту", – отметил режиссер клипа Тарас Голубков.
Огневич: Я уже долгое время вынашивала идею создания такого видео, ведь песня "Богиня" именно об этом: о женской красоте, индивидуальности и личной магии каждой из нас
Скриншот: Zlata Ognevich / YouTube
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