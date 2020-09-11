Огневич показала младшую сестру

Украинская певица Злата Огневич разместила в сети совместное фото с родной сестрой Юлией.

Украинская певица Злата Огневич на своей странице в Instagram обнародовала фото, сделанное во время утренней пробежки.

Певица позирует в кадре вместе со своей младшей сестрой Юлией Бордюг.

"Утренние пробежки помогают мне сконцентрироваться и подумать, как пройдет мой день. Так было всегда, но только не сегодня – этим утром я наконец-то вытащила сестренку на пробежку и было не до концентрации", – рассказала певица.

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым.

Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

Огневич была народным депутатом Украины от Радикальной партии Олега Ляшко в 2014–2015 годах. В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач".