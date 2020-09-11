Огневич показала младшую сестру

Украинская певица Злата Огневич на своей странице в Instagram обнародовала фото, сделанное во время утренней пробежки.
Певица позирует в кадре вместе со своей младшей сестрой Юлией Бордюг.
"Утренние пробежки помогают мне сконцентрироваться и подумать, как пройдет мой день. Так было всегда, но только не сегодня – этим утром я наконец-то вытащила сестренку на пробежку и было не до концентрации", – рассказала певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Утренние пробежки помогают мне сконцентрироваться и подумать – как пройдет мой день. Так было всегда, но только не сегодня. Этим утром я, наконец-то, вытащила сестренку на пробежку и было не до концентрации. Мы делились советами, поддерживали друг друга, вспоминали детство, смеялись и пробежали 5 км. Давайте вместе с нами! Приглашайте на пробежку своих друзей или родственников, отмечай @novaposhta.official, публикуй в Instagram вместе с хештегом #крутиземлю и получайте крутые призы от Новой почты. А также принимайте участие в настоящих забегах – для этого регистрируйтесь на сайте newrun.com.ua. В этом сезоне появился новый формат JustRun - смесь онлайн-формата с офлайн-эмоциями. Всем бег! Всем спорт!
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым.
Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.
Огневич была народным депутатом Украины от Радикальной партии Олега Ляшко в 2014–2015 годах. В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач".