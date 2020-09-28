  Огневич: Я уже готова впустить в свою жизнь отношения

Украинская певица Злата Огневич сообщила, что в течение года посещала психотерапевта.

В январе 2020 года певица заявила, что была на грани суицида Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич заявила, что готова к новым отношениям с мужчиной. Об этом она рассказала 28 сентября в эфире телеканала "Дом".

"После года походов к психотерапевту, работы над собой, приема антидепрессантов уже готова впустить в свою жизнь отношения", – заявила она.

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Видео: Телеканал ДОМ / YouTube

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач".

В июне артистка заявила, что при расставании бойфренд назвал ее "толстой неудачницей" и после этого у нее появились комплексы.