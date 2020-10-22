Огневич рассказала об отношениях с бывшими

Украинская певица Злата Огневич считает плохой идеей намерение возобновить отношения с экс-бойфрендом. Об этом она написала 21 октября в Instagram.
"Стоит ли возвращаться к бывшим? Ответ однозначен – плохая идея. И раз она где-то до сих пор витает, значит, у вас низкая самооценка. Даже если случится конец света, к бывшим ни ногой. Кстати, один из моих бывших подписан в телефоне как Граф Пидаракула – за особые заслуги", – рассказала певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотри в стори #НочныеОткровения Сегодня я выбрала тему: «Стоит ли возвращаться к бывшим?» Ответ здесь однозначен- плохая идея. Очень плохая! И раз она у Вас где-то до сих пор витает, значит, у Вас низкая самооценка. Даже если случится конец света, к бывшим ни ногои * Кстати, один из моих бывших подписан в телефоне как #ГрафПидаракула * , за особые заслуги )) Напишите в комментариях, какие прозвища дали своим бывшим и что думаете на эту тему? #ZlataOgnevich #ZOteam #Богиня #альбом #СилаВоМне PHOTO @christina.maslova
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач".
В июне артистка заявила, что при расставании бойфренд назвал ее "толстой неудачницей" и после этого у нее появились комплексы.
28 сентября в эфире телеканала "Дом" Огневич призналась, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.