Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2020
 
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Огневич рассказала об отношениях с бывшими

По словам украинской певицы Златы Огневич, ее экс-бойфренд подписан в телефоне как Граф Пидаракула. Артистка отметила, что выбрала для него это имя, чтобы отметить "особые заслуги".

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Огневич: Даже если случится конец света, к бывшим ни ногой
Огневич: Даже если случится конец света, к бывшим ни ногой
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич считает плохой идеей намерение возобновить отношения с экс-бойфрендом. Об этом она написала 21 октября в Instagram. 

"Стоит ли возвращаться к бывшим? Ответ однозначен – плохая идея. И раз она где-то до сих пор витает, значит, у вас низкая самооценка. Даже если случится конец света, к бывшим ни ногой. Кстати, один из моих бывших подписан в телефоне как Граф Пидаракула – за особые заслуги", – рассказала певица.

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач".

В июне артистка заявила, что при расставании бойфренд назвал ее "толстой неудачницей" и после этого у нее появились комплексы.

28 сентября в эфире телеканала "Дом" Огневич призналась, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

Теги: Злата Огневич, певица
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