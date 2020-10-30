Число случаев COVID-19 в мире превысило 45 млн

В мире от коронавируса, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, 1 млн 181 тыс. человек умерли.

В мире выздоровело более 30 млн пациентов с коронавирусом

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Количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 30 октября превысило 45 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания. Число заболевших достигло 45 млн 28 тыс. человек, 1 млн 181 тыс. умерли, 30,3 млн выздоровели. Странами с наибольшим распространением инфекции являются: США (8,9 млн заболевших, 228,7 тыс. умерших, 3,55 млн выздоровевших);

Индия (8 млн 89 тыс. заболевших, 121 тыс. умерших, 7,4 млн выздоровевших);

Бразилия (5,5 млн заболевших, 159 тыс. умерших, почти 5 млн выздоровевших);

Россия (почти 1,6 млн заболевших, 27,1 тыс. умерших, 1 млн 179 тыс. выздоровевших);

Франция (1,3 млн заболевших, 36 тыс. умерших, 120,7 тыс. выздоровевших). Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.