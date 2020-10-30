Число случаев COVID-19 в мире превысило 45 млн

Количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 30 октября превысило 45 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.
Число заболевших достигло 45 млн 28 тыс. человек, 1 млн 181 тыс. умерли, 30,3 млн выздоровели.
Странами с наибольшим распространением инфекции являются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.