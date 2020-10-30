В Испании зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В Испании зафиксировали рекордное суточное число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет El Pais 29 октября.
За 24 часа было подтверждено 23 580 случаев. Это на 2594 больше, чем 22 октября, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.
Всего в стране подтверждено свыше 1 млн 160 тыс. случаев инфицирования, умерло 35 639 пациентов (173 – за последние 24 часа).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 30 октября число инфицированных достигло 44,9 млн человек, 1 млн 178 тыс. пациентов умерли, 30,1 млн выздоровели.