Карантин сильнее всего ударил по кинотеатрам, турагентствам и гостиницам

В июле – сентябре украинские кинотеатры направили в бюджеты всех уровней 15,5 млн грн отчислений, что практически равно сумме перечисленных средств только за один июль прошлого года – 17,2 млн грн.

Из-за введения в Украине карантина кинотеатры, туристические агентства и гостиницы резко сократили налоговые отчисления в государственный и местные бюджеты. Об этом говорится в материале "Экономической правды".

По данным Государственной налоговой службы, которые есть в распоряжении журналистов, в марте – сентябре кинотеатры сократили налоговые отчисления более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего за шесть карантинных месяцев они заплатили 47,6 млн грн.

Даже после возобновления работы кинотеатров они продолжают платить гораздо меньше налогов, чем до начала карантина.

В июле – сентябре текущего года представители этого бизнеса направили в бюджеты всех уровней 15,5 млн грн отчислений, что практически равно сумме перечисленных средств только за один июль прошлого года – 17,2 млн грн.

Также существенно снизились налоговые отчисления туристических агентов и операторов. В марте – сентябре отчисления от этого бизнеса упали на 49% по сравнению с прошлым годом. В абсолютных числах падения налоговых поступлений составил всего 210,6 млн грн.

Сократились доходы и в гостиничной сфере. За шесть карантинных месяцев украинские гостиницы и заведения, которые предоставляют услуги по размещению, уплатили налогов на более чем 0,5 млн грн меньше, чем в марте – сентябре 2019 года.

Стремительным падение поступлений от этой отрасли было в апреле – почти втрое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Уже с июля отели постепенно увеличивают отчисления в бюджеты, однако они все еще значительно меньше по сравнению с докарантинным периодом.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, кинотеатры, а также ограничили работу транспорта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

По итогам семи месяцев карантина падение ВВП Украины в Минфине оценили в 6,2%.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.

В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5% и вырастет на 3,8% и 3,5% в 2021-м и 2022 годах.