ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Карантин сильнее всего ударил по кинотеатрам, турагентствам и гостиницам

В июле – сентябре украинские кинотеатры направили в бюджеты всех уровней 15,5 млн грн отчислений, что практически равно сумме перечисленных средств только за один июль прошлого года – 17,2 млн грн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Работа кинотеатров была запрещена в марте с началом карантина
Работа кинотеатров была запрещена в марте с началом карантина
Фото: depositphotos.com

Из-за введения в Украине карантина кинотеатры, туристические агентства и гостиницы резко сократили налоговые отчисления в государственный и местные бюджеты. Об этом говорится в материале "Экономической правды".

По данным Государственной налоговой службы, которые есть в распоряжении журналистов, в марте – сентябре кинотеатры сократили налоговые отчисления более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего за шесть карантинных месяцев они заплатили 47,6 млн грн.

Даже после возобновления работы кинотеатров они продолжают платить гораздо меньше налогов, чем до начала карантина.

В июле – сентябре текущего года представители этого бизнеса направили в бюджеты всех уровней 15,5 млн грн отчислений, что практически равно сумме перечисленных средств только за один июль прошлого года – 17,2 млн грн.

Также существенно снизились налоговые отчисления туристических агентов и операторов. В марте – сентябре отчисления от этого бизнеса упали на 49% по сравнению с прошлым годом. В абсолютных числах падения налоговых поступлений составил всего 210,6 млн грн.

Сократились доходы и в гостиничной сфере. За шесть карантинных месяцев украинские гостиницы и заведения, которые предоставляют услуги по размещению, уплатили налогов на более чем 0,5 млн грн меньше, чем в марте – сентябре 2019 года.

Стремительным падение поступлений от этой отрасли было в апреле – почти втрое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Уже с июля отели постепенно увеличивают отчисления в бюджеты, однако они все еще значительно меньше по сравнению с докарантинным периодом.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, кинотеатры, а также ограничили работу транспорта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

По итогам семи месяцев карантина падение ВВП Украины в Минфине оценили в 6,2%.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.

В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5% и вырастет на 3,8% и 3,5% в 2021-м и 2022 годах.

Теги: экономика, туризм, карантин, кинотеатр, гостиница, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
Экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая: Мы пока шли через толпу, нас все облапали. Кто за попу, кто за сисю, кто куда успел дотянуться
Экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая: Мы пока шли через толпу, нас все облапали. Кто за попу, кто за сисю, кто куда успел дотянуться
Хопкинс в честь праздника сыграл для своего кота на фортепиано. Видео
Хопкинс в честь праздника сыграл для своего кота на фортепиано. Видео
Жена Бабкина не исключает, что старший сын переболел COVID-19 еще в марте
Жена Бабкина не исключает, что старший сын переболел COVID-19 еще в марте
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Фреймут: Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь
Фреймут: Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь
Издевались и просили взять автографы. Дочь Горовой рассказала, как сверстники набивались в друзья, узнав, кто ее родители
Издевались и просили взять автографы. Дочь Горовой рассказала, как сверстники набивались в друзья, узнав, кто ее родители
Хилтон снялась топлес в стиле Хэллоуин
Хилтон снялась топлес в стиле Хэллоуин
Джессика Паркер обнародовала детские фото сына
Джессика Паркер обнародовала детские фото сына
"Трэшачок позади". Асмус сдала отрицательный тест на COVID-19
"Трэшачок позади". Асмус сдала отрицательный тест на COVID-19
  "Темно". Khayat презентовал видеоработу на лирическую композицию "Темно". Видео
  "Темно". Khayat презентовал видеоработу на лирическую композицию "Темно". Видео
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
Суд расторг брак Харламова и Асмус – Telegram-канал Mash
Суд расторг брак Харламова и Асмус – Telegram-канал Mash
  "Ангела". Хлывнюк оголился в новом клипе группы "Бумбокс". Видео
  "Ангела". Хлывнюк оголился в новом клипе группы "Бумбокс". Видео
Мошенники обнулили кредитный лимит на картах Оззи и Шэрон Осборн
Мошенники обнулили кредитный лимит на картах Оззи и Шэрон Осборн
"Богиня и ангелочек". Литвинова показала архивное фото с дочерью
"Богиня и ангелочек". Литвинова показала архивное фото с дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS