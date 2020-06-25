В Украине откроют кинотеатры со 2 июля

Кинотеатры смогут работать с наполненностью залов не более 50%.

Кабинет Министров Украины продлил запрет работы кинотеатров до 1 июля. Соответствующее решение было принято на заседании 25 июня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект постановления представил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы вводим запрет работы кинотеатров до 1 июля, то есть возможности их работы со 2 июля 2020 года, но с четкими условиями с наполненностью не более 50%. То есть работа кинотеатров с наполненностью более 50% запрещена. В условиях адаптивного карантина у нас четко предусмотрено, когда возможно это ослабление", – отметил министр.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.