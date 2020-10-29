В мире COVID-19 подтвердили почти у 44,5 млн человек

К утру 29 октября в мире подтвердили 44,48 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.
Умерли от COVID-19 уже почти 1,174 млн человек, выздоровели – 30,05 млн.
Больше всего случаев инфицирования подтвердили в США – 8,85 млн (3,5 млн выздоровели, 227,7 тыс. умерли).
На втором месте по распространению болезни Индия (8,04 млн заболевших, 120,5 тыс. умерших, 7,3 млн выздоровевших), на третьем – Бразилия (5,46 млн заболевших, 158,4 тыс. умерших, 4,9 млн выздоровевших).
Больше миллиона случаев подтвердили в России (1,55 млн), Франции (1,28 млн), Испании (1,36 млн), Аргентине (1,13 млн) и Колумбии (1,04 млн)
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.