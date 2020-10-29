За сутки в Украине провели более 78 тыс. тестирований на COVID-19 – Степанов

Минздрав Украины ставил целью выйти к середине ноября на 50 тыс. тестирований методом ПЦР в сутки, сейчас в стране проводят более 47 тыс. таких тестов. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки в Украине было проведено 78 684 тестирования на COVID-19, из них методом ПЦР – 47 162, методом ИФА – 31 522. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал на брифинге 29 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы уже делаем 47 тыс. тестирований методом ПЦР. Это соответствует той стратегии, плану и возможностям нашей системы здравоохранения по увеличению количества тестирований, о которых мы заявляли. Мы ставили целью выйти к середине ноября на 50 тыс. тестирований методом ПЦР и уже почти дошли до этой цифры, но в дальнейшем будем увеличивать количество тестирований", – отметил Степанов.

Он подчеркнул, что Украина будет использовать новый способ тестирования – быстрые тесты на антиген.

"Мы уже подали запрос на дополнительное финансирование на борьбу с коронавирусной инфекцией, около 2 млрд грн, львина доля которых пойдет на этот метод тестирования", – сказал Степанов.

За последние сутки в Украине зарегистрировали 7342 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 370 417 инфицированных, выздоровели 151 632 человека, умерли 6868.