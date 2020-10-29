В Украине за сутки 7342 новых случая COVID-19

За последние сутки в Украине зарегистрировали 7342 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 29 октября информирует Совет национальной безопасности и обороны.
Всего с начала эпидемии в стране выявлено уже 370 417 инфицированных.
Сутками ранее выявили 7474 инфицированных. Рекорд составляет 7517, он был установлен 22 октября.
За последние 24 часа в Украине скончалось 113 пациентов с COVID-19, общее число смертей от коронавируса достигло 6868.
От COVID-19 вылечились за 24 часа 2990 пациентов, всего – 151 632.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.