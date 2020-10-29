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В Украине за сутки 7342 новых случая COVID-19

За последние 24 часа в Украине скончалось 113 пациентов с COVID-19, общее число смертей от коронавируса достигло 6868.

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Всего с начала эпидемии в Украине выявлено уже 370 417 инфицированных коронавирусом
Всего с начала эпидемии в Украине выявлено уже 370 417 инфицированных коронавирусом
Фото: EPA

За последние сутки в Украине зарегистрировали 7342 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 29 октября информирует Совет национальной безопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено уже 370 417 инфицированных.

Сутками ранее выявили 7474  инфицированных. Рекорд составляет 7517, он был установлен 22 октября.

За последние 24 часа в Украине скончалось 113 пациентов с COVID-19, общее число смертей от коронавируса достигло 6868.

От COVID-19 вылечились за 24 часа 2990 пациентов, всего – 151 632.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так: 

  • Винницкая область – 9899;
  • Волынская область – 13 089;
  • Днепропетровская область – 14 301;
  • Донецкая область – 9177;
  • Житомирская область – 13 518;
  • Закарпатская область – 13 842;
  • Запорожская область – 9211;
  • Ивано-Франковская область – 19 596;
  • Киев – 36 027;
  • Киевская область – 15 780;
  • Кировоградская область – 2308;
  • Луганская область – 3482;
  • Львовская область – 28 889;
  • Николаевская область – 7450;
  • Одесская область – 23 623;
  • Полтавская область – 8930;
  • Ровенская область – 18 518;
  • Сумская область – 11 238;
  • Тернопольская область – 20 111;
  • Харьковская область – 35 016;
  • Херсонская область – 3616;
  • Хмельницкая область – 14 706;
  • Черкасская область – 8735;
  • Черновицкая область – 20 906;
  • Черниговская область – 8449.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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