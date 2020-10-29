В Украине за сутки 7342 новых случая COVID-19

За последние 24 часа в Украине скончалось 113 пациентов с COVID-19, общее число смертей от коронавируса достигло 6868.

Всего с начала эпидемии в Украине выявлено уже 370 417 инфицированных коронавирусом Фото: EPA

За последние сутки в Украине зарегистрировали 7342 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 29 октября информирует Совет национальной безопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено уже 370 417 инфицированных.

Сутками ранее выявили 7474 инфицированных. Рекорд составляет 7517, он был установлен 22 октября.

За последние 24 часа в Украине скончалось 113 пациентов с COVID-19, общее число смертей от коронавируса достигло 6868.

От COVID-19 вылечились за 24 часа 2990 пациентов, всего – 151 632.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 9899;

Волынская область – 13 089;

Днепропетровская область – 14 301;

Донецкая область – 9177;

Житомирская область – 13 518;

Закарпатская область – 13 842;

Запорожская область – 9211;

Ивано-Франковская область – 19 596;

Киев – 36 027;

Киевская область – 15 780;

Кировоградская область – 2308;

Луганская область – 3482;

Львовская область – 28 889;

Николаевская область – 7450;

Одесская область – 23 623;

Полтавская область – 8930;

Ровенская область – 18 518;

Сумская область – 11 238;

Тернопольская область – 20 111;

Харьковская область – 35 016;

Херсонская область – 3616;

Хмельницкая область – 14 706;

Черкасская область – 8735;

Черновицкая область – 20 906;

Черниговская область – 8449.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.