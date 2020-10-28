В Украине зафиксировано рекордное число жертв COVID-19 за сутки

За последние сутки в Украине зарегистрировали 7474 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 28 октября информирует Совет национальной безопасности и обороны.
Всего с начала эпидемии в стране выявлено уже 363 075 инфицированных.
Сутками ранее выявили 6677 инфицированных. Рекорд составляет 7517, он был установлен 22 октября.
За последние 24 часа в Украине скончалось 165 пациентов с COVID-19, это антирекорд. Предыдущий антирекорд – 141 жертва за сутки – был установлен 20 октября.
Общее число смертей от коронавируса достигло в Украине 6755.
От COVID-19 вылечились за 24 часа 3306 пациентов, всего – 148 642.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.