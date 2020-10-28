В Украине зафиксировано рекордное число жертв COVID-19 за сутки

С начала эпидемии COVID-19 в Украине выявили 363 075 инфицированных коронавирусом.

За сутки в Украине выявили почти 7,5 тыс. инфицированных Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине зарегистрировали 7474 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 28 октября информирует Совет национальной безопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено уже 363 075 инфицированных.

Сутками ранее выявили 6677 инфицированных. Рекорд составляет 7517, он был установлен 22 октября.

За последние 24 часа в Украине скончалось 165 пациентов с COVID-19, это антирекорд. Предыдущий антирекорд – 141 жертва за сутки – был установлен 20 октября.

Общее число смертей от коронавируса достигло в Украине 6755.

От COVID-19 вылечились за 24 часа 3306 пациентов, всего – 148 642.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 9697;

Волынская область – 12 871;

Днепропетровская область – 13 915;

Донецкая область – 9024;

Житомирская область – 13 154;

Закарпатская область – 13 571;

Запорожская область – 8852;

Ивано-Франковская область – 19 247;

Киев – 35 450;

Киевская область – 15 465;

Кировоградская область – 2212;

Луганская область – 3416;

Львовская область – 28 484;

Николаевская область – 7317;

Одесская область – 23 207;

Полтавская область – 8639;

Ровенская область – 18 299;

Сумская область – 10 974;

Тернопольская область – 19 818;

Харьковская область – 34 441;

Херсонская область – 3454;

Хмельницкая область – 14 228;

Черкасская область – 8539;

Черновицкая область – 20 509;

Черниговская область – 8292.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.