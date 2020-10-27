В больницы Ивано-Франковска госпитализируют исключительно людей с высокой температурой и подтвержденной пневмонией.

За последние сутки в больницы Ивано-Франковска с пневмонией доставили 44 больных Фото: depositphotos.com

В больницах Ивано-Франковска, которые лечат больных COVID-19, не осталось свободных коек. Об этом 27 октября на оперативном совещании в местном горсовете сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко. Трансляция совещания велась на странице мэра города Руслана Марцинкива в Facebook.

"По состоянию на утро в наших больницах с пневмониями и подозрениями [на COVID-19] госпитализированы 399 человек. В Центральной городской клинической больнице – 265 человек, в городской больнице №1 – 134 человека. То есть все кровати заполнены", – сказала Бойко.

По ее словам, за последние сутки в больницы с пневмонией доставили 44 больных. За минувшие выходные коронавирус лабораторно подтвердили у 366 человек, 350 из которых – жители Ивано-Франковска.

При этом Бойко подчеркнула, что госпитализируют исключительно людей с высокой температурой и подтвержденной пневмонией.

Марцинкив отметил, что медучреждениям нужно разворачивать новые места для пациентов с подозрением на COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения Украины на 25 октября, по всей стране заняты 61,1% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

На 27 октября в Украине зарегистрирован 355 601 случай коронавирусной инфекции, из них 6677 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 6590 пациентов с COVID-19, вылечились 145 336 человек.

В Ивано-Франковской области с начала эпидемии подтверждено 18 915 случаев заражения коронавирусом, 420 человек умерло, 9298 вылечилось. С 19 октября областной центр включен в "красную" зону минимум на две недели.