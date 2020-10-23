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Кличко проинспектировал больницу для лечения больных COVID-19: 30 коек работают, 60 дополнительно обустраивают

Киевская больница №3 – одна из опорных для лечения больных коронавирусной инфекцией, отделение начало работать в октябре и оказало помощь уже 86 пациентам, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Для удобства людей с недостатками зрения на дверях смотровых кабинетов разместили таблички со шрифтом Брайля, сообщил мэр
Для удобства людей с недостатками зрения на дверях смотровых кабинетов разместили таблички со шрифтом Брайля, сообщил мэр
Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как в столице отремонтировали городскую больницу №3, где лечат в том числе больных COVID-19. Об этом сообщает сайт политика.

"Вчера посетил городскую больницу №3. Проверил, как там отремонтировали оба корпуса медучреждения и приемное отделение. Больнице – почти 50 лет. И ни разу капитального ремонта там не делали. На сегодня в медучреждении осуществили капремонт и утепление фасадов корпусов. А также полностью отремонтировали и оборудовали приемное и центральное стерилизационное отделение. Теперь они не уступают европейским стандартам, с комфортными условиями и современным оборудованием. А для удобства людей с недостатками зрения на дверях смотровых кабинетов разместили таблички со шрифтом Брайля", – сообщил мэр.

В больнице отремонтировали также электрические и канализационные сети. В этом году для лечебного учреждения купили современное оборудование на 43 млн грн. По информации Кличко, в дальнейшем будет обновлено реанимационное отделение и операционный блок в этой больнице.

"Больница №3 – одна из опорных для лечения больных COVID-19. Здесь создали инфекционное отделение на 30 коек, 10 из которых – для интенсивной терапии. Отделение начало работать в октябре и оказало помощь уже 86 пациентам. И в больнице уже обустраивают дополнительно 60 коек для заразившихся коронавирусом", – сказал Кличко.

Для борьбы с COVID-19 город закупил для медучреждения оборудования на 1,7 млн грн, медикаменты, медицинские материалы и средства защиты.

В Киеве от коронавирусной инфекции сегодня лечится 1705 больных, из них 417 человек в тяжелом состоянии, сообщил Кличко. 632 пациента получают кислородную поддержку, 29 – под аппаратами искусственной вентиляции легких. 124 пациента находятся в больнице с подозрением на COVID-19.

По данным Минздрава Украины на 18 октября, в стране были заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозировал, что до конца 2020 года в Украине ежедневно будут фиксировать 7–9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки в Украине COVID-19 подтвержден у более чем 7,5 тыс. человек, это новый рекорд.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил увеличение количества заболевших COVID-19 в Украине до 17 тыс. за сутки.

Теги: Киев, Виталий Кличко, медицина, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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