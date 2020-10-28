В Кабмине заверили, что проект совершенствования диагностики онкозаболеваний закончат в 2021 году

В Кабинете Министров Украины подчеркнули, что на реализацию проекта совершенствования диагностики онкозаболеваний было потрачено только 0,4% от предусмотренной в бюджете суммы.

Решение о перераспределении средств с проекта по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний на строительство дорог было принято из-за того, что проект было невозможно завершить в 2020 году. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба правительства.

"Решение было принято на основании мониторинга реализации проекта усовершенствования молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в 2020 году (сумма использованных средств за восемь месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности реализации этого проекта в 2020 году", – заявили в Кабмине.

В правительстве добавили, что перераспределение средств "позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году".

О том, что Кабинет Министров перенаправил около 100 млн грн, предусмотренных в госбюджете-2020 на совершенствование диагностики онкозаболеваний, на строительство дорог и реставрационные работы, 27 октября сообщил сайт "Наші гроші". Решение было принято 21 октября.