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Госдолг Украины увеличился на 4,55 млрд грн – Минфин

По состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,345 трлн грн, или $82,89 млрд, сообщило Министерство финансов Украины.

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В сентябре гарантированный государством долг составлял 280 млрд грн
В сентябре гарантированный государством долг составлял 280 млрд грн
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В сентябре 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 4,55 млрд грн, в долларовом эквиваленте долг уменьшился на $2,31 млрд. Об этом речь идет в информационной справке, опубликованной на сайте Министерства финансов Украины.

По состоянию на 30 сентября госдолг составлял 2,345 трлн грн ($82,89 млрд). Из них госдолга – более 2 трлн грн ($72,99 млрд). Это 88% общей суммы долга. Из структуры госдолга внешний составил 1,2 трлн грн ($42 млрд), внутренний – 878 млрд грн ($31 млрд), отмечено в справке.

Гарантированный государством долг составлял 280 млрд грн, в том числе внешнего гарантированного долга – 256 млрд грн, внутреннего – 24 млрд грн.

В августе 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом эквиваленте уменьшился, а в долларовом – вырос.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,39 трлн грн.

Теги: Украина, гривна, доллар, Министерство финансов, госдолг Украины, Минфин
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