Госдолг Украины в августе сократился в гривневом эквиваленте и вырос в долларовом – Минфин

По состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,3 трлн грн или $85,10 млрд, сообщило Министерство финансов Украины.

В августе 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом эквиваленте увеличился, а в долларовом – вырос. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины (.docx).

По состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг составлял 2,3 трлн грн или $85,10 млрд. В том числе внешний долг составлял 1,452 трлн грн или $52,85 млрд (62,1% от общего долга), а внутренний – 886 млрд грн или $31,48 млрд (37,9%).

"В течение августа 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 16,9 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $0,05 млрд", – говорится в сообщении.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн грн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).