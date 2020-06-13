"Такие слова даже не нужно употреблять". Марченко заявил, что Украина не нуждается в реструктуризации госдолга

Глава Минфина Сергей Марченко заверил, что Украина в состоянии выполнять обязательства перед кредиторами в нынешних условиях.

Марченко заявил, что Украина в состоянии выполнять взятые на себя долговые обязательства Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина не нуждается в проведении реструктуризации госдолга. Об этом вечером 12 июня заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Нам это не нужно. Мы можем ответственно выполнять взятые на себя обязательства. Такие слова, я считаю, даже не нужно употреблять. Мы – ответственная страна и сможем выполнить те долговые обязательства, которые мы на себя взяли", – подчеркнул министр.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн грн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).

По данным Министерства финансов Украины, по итогам апреля размер государственного и гарантированного государством долга составляет 2,19 трлн грн. В течение месяца Украина направила на выплаты по госдолгу 18,8 млрд грн.