ВОЗ признало, что закрытие школ мало поможет в борьбе с COVID-19

Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге считает, что закрытие школ – не слишком эффективный метод в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в Twitter 27 октября.
"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их стоит открывать. Больше всего [от коронавируса] страдают дети, которые живут в неблагоприятных условиях, они уязвимы", – отметил он.
.@WHO_Europe advisory grp on schooling/#COVID19:— Hans Kluge (@hans_kluge) October 27, 2020
* School closures do little to control infection so should remain open
* Children living in vulnerable circumstances carry greatest impact
* Children/adolescents must be involved in decisions
* guidance incoming amid #COVID19 surge pic.twitter.com/S10tBmiTEj
Из-за роста заболевших COVID-19 некоторые страны вводят жесткий карантин. В качестве ограничительных мер закрывают школы, рестораны, развлекательные и спортивные центры. Учеников школ и высших учебных учреждений переводят на дистанционное обучение.
Однако дистанционное образование налажено далеко не во всех странах. В докладе ЮНИСЕФ "COVID-19: Могут ли дети продолжать обучение во время закрытия школ?" говорится, что не менее трети детей в мире (около 463 млн) не смогли перейти на дистанционное образование. Хуже всего ситуация обстоит в странах Африки южнее Сахары.
По данным ВОЗ, суточный прирост больных COVID-19 в мире пять дней подряд превышает отметку в 400 тыс. Зафиксировано уже почти 43 млн случаев заражения коронавирусом. В тройке стран, где этот показатель выше всех, – США (почти 8,5 млн), Индия (более 7,9 млн) и Бразилия (5,38 млн).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.