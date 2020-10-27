ВОЗ признало, что закрытие школ мало поможет в борьбе с COVID-19

Больше всего от коронавирусной инфекции страдают дети, живущие в неблагоприятных условиях, заявил директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Далеко не все дети могут обучаться дистанционно, говорят в ЮНИСЕФ Фото: ЕРА

Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге считает, что закрытие школ – не слишком эффективный метод в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в Twitter 27 октября.

"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их стоит открывать. Больше всего [от коронавируса] страдают дети, которые живут в неблагоприятных условиях, они уязвимы", – отметил он.

.@WHO_Europe advisory grp on schooling/#COVID19:

* School closures do little to control infection so should remain open

* Children living in vulnerable circumstances carry greatest impact

* Children/adolescents must be involved in decisions

* guidance incoming amid #COVID19 surge pic.twitter.com/S10tBmiTEj — Hans Kluge (@hans_kluge) October 27, 2020

Из-за роста заболевших COVID-19 некоторые страны вводят жесткий карантин. В качестве ограничительных мер закрывают школы, рестораны, развлекательные и спортивные центры. Учеников школ и высших учебных учреждений переводят на дистанционное обучение.

Однако дистанционное образование налажено далеко не во всех странах. В докладе ЮНИСЕФ "COVID-19: Могут ли дети продолжать обучение во время закрытия школ?" говорится, что не менее трети детей в мире (около 463 млн) не смогли перейти на дистанционное образование. Хуже всего ситуация обстоит в странах Африки южнее Сахары.