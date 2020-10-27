В мире пять дней подряд выявляют более 400 тыс. новых больных COVID-19 – ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки подтверждено 435,5 тыс. случаев COVID-19, умерли 5172 инфицированных.

По данным ВОЗ, число инфицирований еще не достигло 43 млн Фото: ЕРА

Суточный прирост больных коронавирусной инфекцией пять дней подряд превышает отметку в 400 тыс. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 27 октября.

26 октября COVID-19 подтвердили у 435,5 тыс. человек.

22-го (почти 443 тыс.), 23-го (почти 461 тыс.) и 24 октября (почти 479 тыс.) были установлены рекорды суточного прироста. 25 октября выявлено 441 тыс. инфицированных.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже почти 43 млн случаев COVID-19. В тройке стран, где этот показатель выше всех, – США (почти 8,5 млн), Индия (более 7,9 млн) и Бразилия (5,38 млн).

С начала пандемии скончалось 1 152 604 пациента с COVID-19, из них 5172 – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.