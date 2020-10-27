Украинское правительство отдало на дороги 62 млн грн, предназначенных для программы по диагностированию онкологии

Правительство Украины приняло решение забрать из проекта по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний 104,8 млн грн и отдать их на строительство дорог, развитие шахт и реставрацию Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Дороги в Украине начали активно строить в рамках проекта "Большое строительство", который стартовал в Украине 2 марта Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины передал на развитие дорог в Львовской области 61,5 млн грн из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 21 октября.

Всего из программы Минздрава забрали 104 млн 752 тыс. грн. Из них 20 млн грн отдали на реставрацию главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко, 7,2 млн грн – на создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета, еще 6 млн грн – на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря в Киеве.

Кроме того, из этих средств Министерство энергетики получило 10 млн грн на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.

Также правительство перераспределило общий бюджет, предоставленный "Укравтодору". Из 70 млн грн, выделенных на строительство трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, 65,8 млн грн пойдет на осовременивание сообщения Киев – Сумы –- Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,2 млн грн – на развитие дорог во Львовской области.

Дороги в Украине начали активно строить в рамках проекта "Большое строительство", который стартовал в Украине 2 марта. Это совместный проект президента Украины Владимира Зеленского и правительства. По плану проекта, в Украине должно быть построено более 4 тыс. км дорог.

Советник главы "Укравтодора" Юрий Голик в феврале заявил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году составит 113 млрд грн.