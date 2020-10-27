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ДЕНЬГИ

"Удачно" назвали COVID-фондом". Глава "Укравтодора" рассказал о спецфонде, за счет которого строят дороги

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков считает "коммуникационным промахом" то, что спецфонд, из которого финансируются дорожные работы, сформировался как фонд для борьбы с COVID-19.

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Кубраков объяснил появление спецфонда для борьбы с COVID-19
Кубраков объяснил появление спецфонда для борьбы с COVID-19
Фото: Укравтодор / Facebook

Специальный фонд, который в Украине создан для борьбы с коронавирусной инфекцией, на самом деле был предусмотрен для других целей. Об этом председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков заявил "Бабелю" 15 октября, издание сообщило об этом 27 октября.

Журналистка спросила главу "Укравтодора", почему половину средств из спецфонда "пустили на дороги".

"У нас планы не менялись. Мы начали их обсуждать в середине декабря, а представили официально в январе. Сначала было финансирование на уровне 85 млрд на 4200 км государственных дорог. Планировалось, что 35 млрд грн мы получим из средств, которые "Газпром" в виде штрафов выплатил "Нафтогазу". Когда проводили секвестр бюджета, создали спецфонд, который удачно назвали COVID-фондом", – объяснил Кубраков.

По его словам, когда "Нафтогаз" перечислил в госбюджет "27–28" млрд грн, их поместили в фонд, откуда "Укравтодору" суммарно выдали 35 млрд грн.

"Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд", – считает глава "Укравтодора".

В апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Верховная Рада Украины в июне разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В общем на строительство дорог из этого фонда заложили 35 млрд грнПо информации Министерства финансов Украины, на 16 октября потрачено 42,2% запланированных на дороги средств (14,8 млрд грн).

По состоянию на 19 октября в фонде борьбы с COVID-19 оставалось 34 млрд грн, сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

На 27 октября в Украине зарегистрирован 355 601 случай коронавирусной инфекции, из них 6677 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 6590 пациентов с COVID-19, вылечились 145 336 человек.

Теги: госбюджет, бюджет, Укравтодор, строительство, деньги, инфекция, финансирование, Александр Кубраков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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