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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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Пока был запас времени, руководство Украины строило не новые больницы, а дороги на деньги из спецфонда по борьбе с COVID-19

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В Украине за сутки выявили 1318 человек, инфицированных COVID-19. Мы быстро движемся в сторону 1500 заболевших в день. А это – новые ограничения и первые проблемы. Просто такое количество больных наша медицинская система не сможет обслужить одновременно. Банально нет мощностей.

Ведь пока был запас времени, руководство Украины строило дороги, беря деньги из спецфонда по борьбе с коронавирусом, а не разворачивало больницы и новые госпитали. Почему? Потому что деньги на дороги выделялись из спецфонда без тендеров на ProZorro и их можно тупо пилить. А больницы и госпитали им, видимо, не интересны.

Кстати, заметен не только рост количества заболевших, но и рост количества умерших. Всего 76 808 заболевших. Из них 1819 (+31) умерли и 42 524 (+997) выздоровели.

Ранее от коронавируса умерли 3 августа – 13, 4 августа – 20, 5 августа – 24. Есть явный рост количества смертей. И это логично объяснимо на фоне роста заболевших. Коронавирус – это не пугалка, а реальная проблема. И видосиками ее не решить.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, медицина, Борислав Береза, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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