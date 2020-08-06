В Ивано-Франковском облсовете зафиксировали вспышку коронавируса

Из-за вспышки коронавируса граждан просят ограничить деловые контакты с сотрудниками аппарата Ивано-Франковского облсовета.

Облсовет и дальше намерен работать в штатном режиме Фото: wikipedia.org

В исполнительном аппарате Ивано-Франковского областного совета зафиксировали вспышку коронавирусной болезни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава облсовета Александр Сыч.

"Друзья! Сообщаю, что в исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции. О причинах нечего судить. Ведь, несмотря на все системно принятые меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность носит публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей – проведение заседаний комиссий областного совета и других рабочих органов, сессионные заседания, общение с исполнителями документов и представителями других органов власти, работа с постоянными посетителями и тому подобное", – отметил Сыч.

Облсовет и дальше намерен работать в штатном режиме. Однако просит максимально ограничить деловые контакты с сотрудниками аппарата, добавил глава облсовета.

5 августа в Украине были установлены антирекорды и по числу выявлений COVID-19 за сутки (1318), и по количеству умерших за 24 часа (31). Всего в стране количество заражений коронавирусной инфекцией достигло 76 808, скончались 1788 человек.