В Вооруженных силах Украины вторые сутки выявляют более 30 больных с COVID-19

За последние сутки больше всего инфицированных коронавирусом в Вооруженных силах Украины выявлено во Львовской области.

На 6 августа в ВСУ коронавирусной инфекцией болеют 265 человек Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

За сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили 34 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 6 августа проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится девять человек... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", – говорится в сообщении.

Большинство госпитализированных за последние 24 часа – пятеро – поступили в госпиталь в Киеве.

"На лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы находится 25 человек: Киевская область – три военнослужащих и два сотрудника ВСУ, Львовская область – 14 военнослужащих и пять сотрудников ВСУ, Николаевская область – один военнослужащий. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – рассказали в медслужбе Вооруженных сил Украины.

Всего на сегодня коронавирусной инфекцией болеют в ВСУ 265 человек.

Днем ранее в Вооруженных силах Украины был зафиксирован суточный прирост количества больных на уровне 31.

6 августа в Украине были установлены антирекорды и по числу выявлений COVID-19 за сутки (1318), и по количеству умерших за 24 часа (31). Всего в стране количество заражений коронавирусной инфекцией достигло 76 808, скончались 1788 человек.