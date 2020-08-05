В ВСУ за прошедшие сутки зафиксирован 31 новый случай коронавируса

По состоянию на 5 августа в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 250 человек, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

За последние 24 часа в Украине побит антирекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией – 1271 Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксирован 31 новый случай коронавируса. Об этом 5 августа в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

В учреждениях здравоохранения находится шесть человек. В военно-медицинском клиническом центре Западного региона – пятеро военнослужащих, в Хмельницкой инфекционной больнице – один военный. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимую медпомощь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 25 человек. В Киевской области – пятеро военнослужащих и один работник ВСУ, в Ровенской и Житомирской областях – по одному военному и одному сотруднику ВСУ, во Львовской области – 11 военнослужащих и один работник ВСУ, в Ивано-Франковской, Полтавской и Сумской областях – по одному военнослужащему. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10.00 5 августа в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 250 человек.

За последние 24 часа в Украине побит антирекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией – 1271. Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались (24 – за последние сутки), 41 527 выздоровели (+914).