Анатолий Гунько: Добиться решения вопросов возможно – на постройку новой дороги в Черниговской области выделили почти 800 млн грн

Чтобы добиться выделения денег на строительство 40 км новой дороги от Ични до Киева, пришлось начинать со сбора подписей, рассказал кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области юрист Анатолий Гунько.

Анатолий Гунько: Наконец средства, которые выделяли на ямочный ремонт, направили на проект строительства новой дороги Фото: Анатолий Гунько / Facebook

Получить решение о строительстве дороги к небольшому населенному пункту в Украине сложно, но реально, рассказал в интервью изданию "ГОРДОН" кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области юрист, правозащитник, основатель общественной организации "Правозащита плюс" Анатолий Гунько.

"Несколько лет назад вместе с моим партнером Игорем Калиниченко мы создали правозащитную организацию "Правозащита плюс", которая работает в регионе и помогает местным жителям. Мы начали сообща работать над решением проблемы с дорогами. В октябре прошлого года собрали более трех тысяч подписей под обращением о строительстве дороги и развезли обращения во все организации – президенту, в Кабмин, профильные министерства и так далее", – объяснил он.

В итоге удалось перенаправить деньги с ямочного ремонта на строительство новой дороги, сказал политик.

"Вот результат: в марте мне позвонил начальник "Автодора" Черниговской области, пригласил на совещание глав сельсоветов по строительству дороги. Я уточнил, чтобы время не тратить: опять ямочный ремонт? Нет, сказал, стройка. И что думаете, мы приехали и были удивлены, что наконец средства, которые выделяли на ямочный ремонт, направили на проект строительства новой дороги. Та власть, что сейчас, кто бы что ни говорил, но слышит людей", – заявил Гунько.

Он добавил, что уже объявлены тендеры, и на постройку 40 км новой дороги от Ични до Киева выделили почти 800 млн грн.

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Партия "Слуга народа" выдвинула Гунько кандидатом на довыборах в Верховную Раду на съезде 31 августа. Он заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала его кандидатом 18 сентября.

Глава партии Александр Корниенко отметил, что Гунько родом из Черниговской области и 20 лет занимается юридическими проблемами жителей сельской местности и агробизнеса.

Довыборы в 208-м округе проводятся в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году. 5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы на 25 октября.