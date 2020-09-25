Анатолий Гунько: 30% населения Украины живет в селах. Чтобы качество жизни этих людей улучшилось, там тоже нужно построить дороги

В сельских районах Украины населенные пункты маленькие и находятся на значительном расстоянии друг от друга, поэтому ремонтировать дороги между ними для государства дорого и нерентабельно, но делать это необходимо, заявил кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области юрист Анатолий Гунько.

В Украине между селами дороги находятся в катастрофическом состоянии, и, несмотря на дороговизну такого ремонта, его необходимо делать, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области юрист, правозащитник, основатель общественной организации "Правозащита плюс" Анатолий Гунько.

"Населенные пункты маленькие и находятся на значительном расстоянии друг от друга. Ремонтировать дороги между ними для государства, наверное, дорого и нерентабельно. Но я хочу все-таки достучаться до президента и его команды, чтобы все услышали: 30% населения Украины живет в селах. Чтобы качество жизни улучшилось, там дороги тоже нужно построить. К моему родному селу можно ехать напрямую по бездорожью – через Бровары, Русанов, Басань, Макеевку и до Сального, выходит 100 км. Если ехать в объезд по трассе, через Нежин – 150 км. А по времени одно и то же, и все потому, что дороги нет", – сказал он.

Гунько рассказал, что добиться решения этого вопроса возможно, в чем он убедился на собственном опыте.

"Несколько лет назад вместе с моим партнером Игорем Калиниченко мы создали правозащитную организацию "Правозащита плюс", которая работает в регионе и помогает местным жителям. Мы начали сообща работать над решением проблемы с дорогами. В октябре прошлого года собрали более трех тысяч подписей под обращением о строительстве дороги и развезли обращения во все организации – президенту, в Кабмин, профильные министерства и так далее. Вот результат: в марте мне позвонил начальник "Автодора" Черниговской области, пригласил на совещание глав сельсоветов по строительству дороги. Я уточнил, чтобы время не тратить: опять ямочный ремонт? Нет, сказал, стройка. И что думаете, мы приехали и были удивлены, что наконец средства, которые выделяли на ямочный ремонт, направили на проект строительства новой дороги. Та власть, что сейчас, кто бы что ни говорил, но слышит людей", – отметил политик.

Он добавил, что уже объявлены тендеры и на постройку 40 км новой дороги от Ични до Киева выделили почти 800 млн грн.

Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров. Полный текст интервью

Партия "Слуга народа" выдвинула Гунько кандидатом на довыборах в Верховную Раду на съезде 31 августа. Он заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала его кандидатом 18 сентября.

Глава партии Александр Корниенко отметил, что Гунько родом из Черниговской области и 20 лет занимается юридическими проблемами жителей сельской местности и агробизнеса.

Довыборы в 208-м округе проводятся в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году. 5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы на 25 октября.