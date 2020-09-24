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ПОЛИТИКА

Анатолий Гунько: Малому и среднему бизнесу в регионах надо давать деньги на построение производств. Тогда людям из сел будет где работать

Если правильно использовать возможности, заложенные в законодательстве, то можно при помощи софинансирования со стороны органов власти развивать бизнес, который будет создавать новые рабочие места в депрессивных регионах, рассказал кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области юрист Анатолий Гунько.

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Анатолий Гунько: Местным надо давать деньги на построение производств. Тогда людям будет где работать
Анатолий Гунько: Местным надо давать деньги на построение производств. Тогда людям будет где работать
Фото: Анатолий Гунько / Facebook

В Украине есть закон, который позволяет облсоветам и областным государственным администрациям направлять деньги на развитие частного бизнеса, который обеспечит создание новых рабочих мест, но эту возможность не используют. Об этом заявил в интервью изданию "ГОРДОН" кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области юрист, правозащитник, основатель общественной организации "Правозащита плюс" Анатолий Гунько.

"Еще в 2005 году был принят закон о стимулировании развития регионов, который предназначался сугубо для депрессивных районов. Далеко не все смогли воспользоваться этими программами. Но некоторые справились. Например, Львовская область. До 2009 года она тоже являлась депрессивным регионом. Но затем на основании этого закона был подписан договор между Львовской областной государственной администрацией, Львовским областным советом и Кабмином, и были выделены первые деньги. А сегодня мы видим, что это уже точно не депрессивный регион – там и туризм, и производство. По уровню развития они ушли далеко от Черниговщины", – рассказал политик. 

Он отметил, что если правильно направлять такие средства, то можно обеспечить развитие депрессивных регионов.

"Закон дает право облсоветам и администрациям брать деньги у Кабмина на софинансирование частного бизнеса. Направлять деньги не только на социальное развитие, но и на постройку объектов, которые дают рабочие места. Надо направить деньги на создание мощностей по переработке зерновых, молока и так далее. Такой малый и средний бизнес обеспечит село рабочими местами. Местным надо давать деньги на построение производств. Тогда людям будет где работать. Более того, если сделать дороги, пустить автобусы, люди будут с удовольствием ездить на работу из сел в райцентр", – объяснил Гунько.

При этом у бизнесменов в районах есть желание и видение, как создать новое производство, но найти под эти идеи финансирование непросто, рассказал кандидат в нардепы.

"Я на днях встречался с местным предпринимателем Николаем Булахом, у него есть колоссальный проект по строительству в Бахмаче завода по производству растительного масла. Реализация этого проекта позволит решить проблему занятости в городе. Тут смогут перерабатывать весь подсолнечник, который выращивается в Черниговской области, и даже частично Сумской. Но кроме проекта, ничего нет. Нужны большие деньги. Брать кредит? Нужен залог. У нас есть готовая программа и закон, в рамках которого можно это сделать", – подчеркнул правозащитник.

Закон не работает, потому что необходимо, чтобы этим занимались и региональные власти, и бизнес, и политики.

"Нужны местные советы, понимающие, как эффективно использовать положения закона для развития области, их тесная связь с народным депутатом и активная позиция местного бизнеса. Я уже провел несколько встреч, в том числе с губернатором Черниговской области Андреем Прокопенко, относительно помощи местным предпринимателям в реализации их проектов. Именно поэтому важно обновить состав местных советов, особенно областного, которые в единой вертикали и сотрудничестве с исполнительной ветвью принимали бы местную нормативную базу о такой поддержке", – убежден Гунько.

Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров. Полный текст интервью

Партия "Слуга народа" выдвинула Гунько кандидатом на довыборах в Верховную Раду на съезде 31 августа. Он заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала его кандидатом 18 сентября.

Глава партии Александр Корниенко отметил, что Гунько родом из Черниговской области и 20 лет занимается юридическими проблемами жителей сельской местности и агробизнеса.

Довыборы в 208-м округе проводятся в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году. 5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы на 25 октября.

Теги: инвестиции, бизнес, Черниговская область, предприниматели, финансирование, Анатолий Гунько
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