ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Правозащитник Гунько: Основной доход на Черниговщине – от земли. Давайте создадим земельный банк и дадим общинам деньги и право выкупать паи

Многие люди в Украине заинтересованы в продаже собственных паев, однако не знают стоимости своей земли, сказал в интервью изданию "ГОРДОН" кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области, юрист, правозащитник, основатель общественной организации "Правозащита плюс" Анатолий Гунько.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гунько: Посмотрите на возрастной ценз собственников паев. Там люди, которым далеко за 60 лет
Гунько: Посмотрите на возрастной ценз собственников паев. Там люди, которым далеко за 60 лет
Фото: Анатолий Гунько / Facebook

В Украине необходимо создать земельный банк и разрешить общинам выкупать паи. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области, юрист, правозащитник, основатель общественной организации "Правозащита плюс" Анатолий Гунько.

"Основной доход общин на Черниговщине – именно от земли. Им больше не за что жить. Давайте создадим земельный банк, дадим деньги общинам и право выкупать землю. То есть собственники паев смогут реализовать свое право и продать пай, а потом уже община сможет распорядиться землей. Тогда договор об аренде будет между фермером и общиной, а не как сейчас – с кучей пайщиков. Так будет проще и аграриям, а община будет зарабатывать деньги. Маленький пример. Куликовский район – аграрий Виктор Труш платит 17 млн грн в год арендных платежей. А представьте, что эта сумма пойдет в общину. Не нужно больше никаких преференций", – подчеркнул Гунько.

По его словам, многие люди заинтересованы в продаже своих паев.

"Люди хотят продать, но многие не понимают стоимости земли. Мне часто говорят: "Анатолий, хочу продать землю, чтобы купить сыну квартиру". Они просто не осознают, сколько это стоит. Но тем не менее большая половина пайщиков готова продавать. Посмотрите на возрастной ценз собственников паев. Там люди, которым далеко за 60 лет, и это для них хоть какая-то возможность помочь своим детям. Сегодня большие агрохолдинги не будут выкупать паи", – отметил Гунько.

Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров. Полный текст интервью

Партия "Слуга народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области выдвинула кандидатом правозащитника Анатолия Гунько. На съезде партии он заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев.

31 марта Верховная Рада приняла закон, который предусматривает открытие рынка земли с 1 июля 2021 года. На начальном этапе участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 га смогут покупать только граждане Украины. С 1 января 2024 года право на покупку до 10 тыс. га получат юридические лица, конечными владельцами которых являются граждане Украины.

При этом продажа земель, находящихся в государственной или коммунальной собственности, законом запрещена. Вопрос о предоставлении иностранцам права на покупку земли в Украине должен быть вынесен на референдум.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.

Теги: Украина, Черниговская область, Слуга народа, рынок земли, Анатолий Гунько
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
Известно имя актера, который станет следующим Джеймсом Бондом – СМИ
Известно имя актера, который станет следующим Джеймсом Бондом – СМИ
Цибульская позировала в образе балерины, сидя на дороге
Цибульская позировала в образе балерины, сидя на дороге
"Это женщина, данная мне Богом". Муж Дорофеевой Dantes показал фото с другой девушкой
"Это женщина, данная мне Богом". Муж Дорофеевой Dantes показал фото с другой девушкой
Кардашян готовится разводиться с Уэстом – СМИ
Кардашян готовится разводиться с Уэстом – СМИ
"Пусть это впишут в учебники по нейробиологии". Навальный рассказал, как его после отравления исцелила жена
"Пусть это впишут в учебники по нейробиологии". Навальный рассказал, как его после отравления исцелила жена
Названы победители премии "Эмми 2020"
Названы победители премии "Эмми 2020"
  "Молода вовчиця". Винник и Шоптенко станцевали на концерте певца в Житомире. Видео
  "Молода вовчиця". Винник и Шоптенко станцевали на концерте певца в Житомире. Видео
"Стараюсь быть достойным женщины, которая посвятила мне свои годы". 90-летний Чапкис женился в четвертый раз
"Стараюсь быть достойным женщины, которая посвятила мне свои годы". 90-летний Чапкис женился в четвертый раз
  Crazy Train. Осборн выпустил анимационный клип на трек 40-летней давности. Видео
  Crazy Train. Осборн выпустил анимационный клип на трек 40-летней давности. Видео
"Превентивная мера". Тарзан объяснил, почему публично рассказал о своей измене Королевой
"Превентивная мера". Тарзан объяснил, почему публично рассказал о своей измене Королевой
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Утро в Киеве". Loboda сообщила, что находится в столице Украины
"Утро в Киеве". Loboda сообщила, что находится в столице Украины
  "Крепость Хаджибей". Вышел трейлер фильма о периоде русско-турецкой войны и казаке, влюбленном в турчанку. Видео
  "Крепость Хаджибей". Вышел трейлер фильма о периоде русско-турецкой войны и казаке, влюбленном в турчанку. Видео
Grosu заявила о разводе и рассказала о причинах расставания с мужем
Grosu заявила о разводе и рассказала о причинах расставания с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
  Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки
Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS