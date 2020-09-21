Правозащитник Гунько: Основной доход на Черниговщине – от земли. Давайте создадим земельный банк и дадим общинам деньги и право выкупать паи

Гунько: Посмотрите на возрастной ценз собственников паев. Там люди, которым далеко за 60 лет Фото: Анатолий Гунько / Facebook

В Украине необходимо создать земельный банк и разрешить общинам выкупать паи. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области, юрист, правозащитник, основатель общественной организации "Правозащита плюс" Анатолий Гунько.

"Основной доход общин на Черниговщине – именно от земли. Им больше не за что жить. Давайте создадим земельный банк, дадим деньги общинам и право выкупать землю. То есть собственники паев смогут реализовать свое право и продать пай, а потом уже община сможет распорядиться землей. Тогда договор об аренде будет между фермером и общиной, а не как сейчас – с кучей пайщиков. Так будет проще и аграриям, а община будет зарабатывать деньги. Маленький пример. Куликовский район – аграрий Виктор Труш платит 17 млн грн в год арендных платежей. А представьте, что эта сумма пойдет в общину. Не нужно больше никаких преференций", – подчеркнул Гунько.

По его словам, многие люди заинтересованы в продаже своих паев.

"Люди хотят продать, но многие не понимают стоимости земли. Мне часто говорят: "Анатолий, хочу продать землю, чтобы купить сыну квартиру". Они просто не осознают, сколько это стоит. Но тем не менее большая половина пайщиков готова продавать. Посмотрите на возрастной ценз собственников паев. Там люди, которым далеко за 60 лет, и это для них хоть какая-то возможность помочь своим детям. Сегодня большие агрохолдинги не будут выкупать паи", – отметил Гунько.

Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров. Полный текст интервью

Партия "Слуга народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области выдвинула кандидатом правозащитника Анатолия Гунько. На съезде партии он заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев.

31 марта Верховная Рада приняла закон, который предусматривает открытие рынка земли с 1 июля 2021 года. На начальном этапе участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 га смогут покупать только граждане Украины. С 1 января 2024 года право на покупку до 10 тыс. га получат юридические лица, конечными владельцами которых являются граждане Украины.

При этом продажа земель, находящихся в государственной или коммунальной собственности, законом запрещена. Вопрос о предоставлении иностранцам права на покупку земли в Украине должен быть вынесен на референдум.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.