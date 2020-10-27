Мэр Николаева просит Кабмин не ограничивать работу предприятий из-за внесения города в "красную" зону

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что внесение города в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 негативно влияет на экономическую ситуацию в областном центре.

Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к главе Кабмина Украины Денису Шмыгалю с просьбой не ограничивать работу предприятий из-за внесения города в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook.

Как пояснил Сенкевич, его позиция продиктована социальной напряженностью, возникшей в результате введения в Николаеве противоэпидемических ограничений, а также их негативным влиянием на экономическую ситуацию в городе.

Также мэр отметил, что важно сохранить рабочие места для населения.

"[Прошу содействовать разрешению] на осуществление деятельности субъектами хозяйствования в сфере культуры, общественного питания, развлекательных заведений, детских центров/клубов и художественных школ в Николаеве в условиях "красного" уровня эпидемической опасности с установлением ограничений по количеству посетителей, времени работы и т.п., обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий и рекомендаций Министерства здравоохранения Украины", – заявил Сенкевич.

На 27 октября в Украине зарегистрирован 355 601 случай коронавирусной инфекции, из них 6677 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 6590 пациентов с COVID-19, вылечилось 145 336 человек.

В Николаевской области с начала эпидемии подтверждено 7194 случая заражения коронавирусом, 137 человек умерли, 1716 вылечились. С 26 октября областной центр включен в "красную" зону минимум на две недели.