В Украине за неделю заболело гриппом и ОРВИ 163,3 тыс. человек, вакцинировано 9 тыс. – Минздрав

В Украине за прошедшую неделю зарегистрировали 163 314 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За прошедшую неделю (с 19-го по 25 октября) ОРВИ заболело 163 314 человек, из которых 34,9% – дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 тыс. населения", – говорится в сообщении.
По информации Минздрава, заболеваемость гриппом и ОРВИ на 11% ниже эпидемического порога по Украине.
На протяжении отчетной недели против гриппа вакцинировано 9055 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 11 605 человек, добавили в ведомстве.
В Украине не зарегистрировано циркуляции вирусов гриппа. Информации о летальных случаях за неделю нет, сообщается в релизе.
27 августа главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что в Украину уже поставили 655 тыс. доз вакцин против гриппа.
В августе Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования вирусом гриппа и коронавирусом, отметили в ведомстве.
В Центре общественного здоровья отмечали, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет свои рекомендации в состав вакцины. В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов гриппа: