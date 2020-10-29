В Украине за неделю заболело гриппом и ОРВИ 163,3 тыс. человек, вакцинировано 9 тыс. – Минздрав

В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ на 11% ниже эпидемического порога, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

С начала эпидемического сезона в Украине прививки сделали 11 605 человек Фото: depositphotos.com

В Украине за прошедшую неделю зарегистрировали 163 314 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За прошедшую неделю (с 19-го по 25 октября) ОРВИ заболело 163 314 человек, из которых 34,9% – дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 тыс. населения", – говорится в сообщении.

По информации Минздрава, заболеваемость гриппом и ОРВИ на 11% ниже эпидемического порога по Украине.

На протяжении отчетной недели против гриппа вакцинировано 9055 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 11 605 человек, добавили в ведомстве.

В Украине не зарегистрировано циркуляции вирусов гриппа. Информации о летальных случаях за неделю нет, сообщается в релизе.