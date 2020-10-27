Ляшко: В Украине началась вакцинация от гриппа

В Украину поставили 665 тыс. доз вакцины против гриппа. Важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, которые оказывают помощь пациентам и реализуют меры борьбы с COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко: Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения Фото: Віктор Ляшко / Facebook

В Украине началась вакцинация от гриппа. К эпидемическому сезону 2020–2021 годов в страну поставили 665 тыс. доз вакцины против гриппа. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба украинского Минздрава.

"Несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению. Особенно это касается людей старшего возраста, беременных, лиц с хроническими болезнями, маленьких детей. Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, которые оказывают помощь пациентам и реализуют меры борьбы с COVID-19", – заявил Ляшко.

В Украину уже поставили 500 тыс. доз четырехвалентной французской вакцины "Ваксигрипп Тетра", 45 тыс. доз трехвалентной вакцины "Инфлювак" (Нидерланды) и 120 тыс. доз трехвалентной южнокорейской вакцины "Джис Флю".

В Минздраве отметили, что в прошлом эпидсезоне от гриппа вакцинировалиись более 238 тыс. человек (0,6% населения Украины), среди них было около 10,5% детей.

В августе Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования вирусом гриппа и коронавирусом, говорят в ведомстве.