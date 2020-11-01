В Украине за сутки COVID-19 выявили у почти 8 тыс. человек

С начала эпидемии в Украине подтвердили 395 440 случаев COVID-19, 7306 человек умерли, 161 441 выздоровели.

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 110 человек Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 7959 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 1 ноября.

За сутки умерло 110 человек, выздоровело 2513 пациента.

В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 395 440 случаев COVID-19, 7306 человек умерли, 161 441 выздоровели.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 10 575;

Волынская область – 13 784;

Днепропетровская область – 15 266;

Донецкая область – 10 937;

Житомирская область – 14 965;

Закарпатская область – 14 695;

Запорожская область – 10 112;

Ивано-Франковская область – 20 793;

Киев – 38 238;

Киевская область – 16 816;

Кировоградская область – 2610;

Луганская область – 3713;

Львовская область – 30 236;

Николаевская область – 8144;

Одесская область – 24 994;

Полтавская область – 9739;

Ровенская область – 19 373;

Сумская область – 11 924;

Тернопольская область – 20 808;

Харьковская область – 37 180;

Херсонская область – 4153;

Хмельницкая область – 16 148;

Черкасская область – 9305;

Черновицкая область – 22 067;

Черниговская область – 8865.