В Украине за сутки COVID-19 выявили у почти 8 тыс. человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 7959 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 1 ноября.
За сутки умерло 110 человек, выздоровело 2513 пациента.
В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 395 440 случаев COVID-19, 7306 человек умерли, 161 441 выздоровели.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
- Винницкая область – 10 575;
- Волынская область – 13 784;
- Днепропетровская область – 15 266;
- Донецкая область – 10 937;
- Житомирская область – 14 965;
- Закарпатская область – 14 695;
- Запорожская область – 10 112;
- Ивано-Франковская область – 20 793;
- Киев – 38 238;
- Киевская область – 16 816;
- Кировоградская область – 2610;
- Луганская область – 3713;
- Львовская область – 30 236;
- Николаевская область – 8144;
- Одесская область – 24 994;
- Полтавская область – 9739;
- Ровенская область – 19 373;
- Сумская область – 11 924;
- Тернопольская область – 20 808;
- Харьковская область – 37 180;
- Херсонская область – 4153;
- Хмельницкая область – 16 148;
- Черкасская область – 9305;
- Черновицкая область – 22 067;
- Черниговская область – 8865.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.