В Польше зафиксирован рекордный суточный прирост больных с COVID-19

За 24 часа в Польше зафиксировали почти 22 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Предыдущий рекорд продержался сутки.

В Польше зафиксировали более трети миллиона случаев COVID-19 Фото: ЕРА

31 октября Минздрав Польши проинформировал в Twitter о новом рекордном показателе суточного прироста инфицированных COVID-19.

"У нас 21 897 новых и подтвержденных случаев заражения", – говорится в сообщении.

Больше всего инфицирований зарегистрировали за последние 24 часа в Мазовецком воеводстве – 3138 случаев.

dolno * l * skiego (1229), pomorskiego (1212), * wi * tokrzyskiego (831), warmi * sko-mazurskiego (737), zachodniopomorskiego (735), podlaskiego (612), lubuskiego (498), opolskiego (471). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 31, 2020

Предыдущий рекорд был установлен в Польше сутками ранее, тогда коронавирус подтвердили у 21 629 человек.

За сутки в стране умерли 280 инфицированных, из них 41 – непосредственно от COVID-19, отметили в ведомстве.

Всего с начала эпидемии в Польше зарегистрирован 362 731 случай коронавирусной инфекции, скончался 5631 больной COVID-19.

Z powodu COVID-19 zmar * o 41 osób, natomiast z powodu wspó * istnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmar * o 239 osób.



Liczba zaka * onych koronawirusem: 362 731/5 631 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmar * e). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 31, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире за последние сутки зарегистрирован рекордный прирост больных COVID-19 – 535 928 случаев. Общее число инфицирований достигло 45,4 млн, летальных случаев – почти 1,19 млн.

В мире вторые сутки подряд устанавливается рекорд по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 31 октября.

За 24 часа COVID-19 выявили у 535 928 человек. Это более чем на 30 тыс. больше, чем сутками ранее, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.

За последние 24 часа ВОЗ зарегистрировала 7246 смертей больных коронавирусной инфекцией.

Общее число случаев COVID-19 достигло в мире более 45,4 млн, а летальных – почти 1,19 млн.