За сутки в мире подтверждено более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом – ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 30 октября общее число заразившихся COVID-19 достигло 44,89 млн человек, из которых скончалось 1,18 млн.

В мире зафиксирован рекордный прирост новых пациентов с COVID-19 Фото: EPA

В течение 30 октября в мире было подтверждено 505,76 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют предварительные данные Всемирной организации здравоохранения.

Это максимальный суточный прирост заболевших с начала пандемии. До этого больше всего новых заболевших было зарегистрировано 24 октября – 490,3 тыс. человек.

По данным ВОЗ, к 30 октября общее число заразившихся COVID-19 достигло 44,89 млн человек, из которых скончалось 1,18 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.