США установили новый рекорд заражений коронавирусом за сутки

Всего в США коронавирусом заразилось уже более 9 млн человек. Только за неделю с 23 октября по 29 октября в стране зарегистрировали более 540 тыс. новых случаев.

В США 3,6 млн человек выздоровели от COVID-19 Фото: EPA

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в США в четверг, 29 октября, составил 90 456 человек. Об этом сообщил американский телеканал NBC News 31 октября.

Предыдущий рекорд страна установила 24 октября, тогда за сутки коронавирусом заразилось более 83 тыс. человек.

По информации канала, в стране 540 035 новых случаев COVID-19, зарегистрированных с 23 октября по 29 октября. Это была максимальная вспышка с июля месяца.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что в Техасе за последние семь дней зафиксировали 41,7 тыс. заболевших, а в Иллинойсе – 36,4 тыс. новых случаев. В штате Нью-Йорк без учета города за минувшую неделю коронавирусом заразилось 8 тыс человек, в городе Нью-Йорк прирост за неделю составил 6,9 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Соединенные Штаты остаются наиболее пострадавшей страной от пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса на 31 октября, общее число инфицированных достигло более 9 млн, из которых почти 230 тыс. скончались, а 3,6 млн выздоровели.