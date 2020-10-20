В США утилизировали переданные Россией аппараты ИВЛ

45 российских аппаратов ИВЛ, которые РФ передала в США для борьбы с коронавирусом, так и не были использованы из-за возникших с ними проблем.

Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) утилизировало аппараты искусственной вентиляции легких, которые Россия предоставила в качестве гуманитарной помощи. Об этом 19 октября проинформировал BuzzFeed представитель FEMA.

Речь идет о 45 аппаратах российского производства, которые в Соединенных Штатах так и не использовали из-за возникших с ними проблем. В частности, для аппаратов ИВЛ "Авента M" требовалось нетипичное для США электрическое напряжение, а адаптеров в больницах не было. Кроме того, их изготовила российская компания, которая находится под американскими санкциями.

В США также опасались использовать аппараты, из-за которых в РФ произошли пожары со смертельным исходом.

1 апреля в России сообщили, что в США вылетел Ан-124 "Руслан" минобороны РФ с оборудованием. "Первый канал" назвал его "медпомощью", а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков – "помощью гуманитарного характера".

2 апреля Госдепартамент США сообщил, что закупил у РФ необходимое для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. Стоимость груза американская сторона не уточнила. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сказала ТАСС, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций, а другую – США.

9 мая в Москве в рассчитанной на прием пациентов с коронавирусной инфекцией городской клинической больнице имени Спасокукоцкого произошел пожар, жертвой которого стал один человек. Источник ТАСС сообщил, что причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправность аппарата искусственной вентиляции легких. 12 мая в больнице Святого Георгия в российском Санкт-Петербурге произошел пожар, жертвами которого стали пять человек. По словам губернатора Александра Беглова, загорелся один из аппаратов ИВЛ.

12 мая стало известно, что российские аппараты, которые передали в Нью-Йорк и Нью-Джерси, возвращают в FEMA.