ГОРДОН
 
 
МИР

Число случаев COVID-19 в Аргентине превысило 1 млн

Аргентина стала четвертой страной, где число инфицирований коронавирусом превысило отметку в 1 млн. К этой цифре приблизились еще три страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аргентина четвертая по числу инфицированных
Аргентина четвертая по числу инфицированных
Фото: ЕРА

20 октября число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Аргентине достигло 1 002 662. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 19 октября в этой стране было зафиксировано 13 510 новых случаев.

Аргентина стала четвертой страной, в которой количество инфицирований превысило отметку в 1 млн. Ранее это сделали США (сейчас там 8,2 млн случаев COVID-19), Индия (7,5 млн) и Бразилия (5,2 млн).

Еще три страны приблизились к 1 млн случаев – Испания (974 тыс.), Колумбия (965 тыс.) и Франция (952 тыс.).

С начала эпидемии в Аргентине скончались 26 716 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 20 октября в мире зарегистрировано более 40 млн случаев COVID-19.

Теги: США, Индия, Франция, Колумбия, Испания, эпидемия, ВОЗ, Бразилия, Аргентина, инфекция, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
"Мой муж – гениальный автор". Каменских рассказала, каким будет ее новый альбом
"Мой муж – гениальный автор". Каменских рассказала, каким будет ее новый альбом
"Я не хотела быть актрисой". Сумская рассказала, как стала дизайнером
"Я не хотела быть актрисой". Сумская рассказала, как стала дизайнером
Поплавский рассказал, какие женщины ему нравятся
Поплавский рассказал, какие женщины ему нравятся
alyona alyona: Мне мама постоянно говорила: "Я с тобой в такой одежде на базар не пойду"
alyona alyona: Мне мама постоянно говорила: "Я с тобой в такой одежде на базар не пойду"
Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"
Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"
Картина украинского режиссера победила на Варшавском кинофестивале
Картина украинского режиссера победила на Варшавском кинофестивале
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
  Living My Life. Tvorchi презентовали интимный клип с участием водного балета. Видео
  Living My Life. Tvorchi презентовали интимный клип с участием водного балета. Видео
Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына
Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"А вдруг возьмет и сбудется". Кекелия озвучила одно из своих самых больших желаний.
"А вдруг возьмет и сбудется". Кекелия озвучила одно из своих самых больших желаний.
"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля
"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
"Кольцо на помолвку". Loboda засветила бриллиант в 10 карат на безымянном пальце
"Кольцо на помолвку". Loboda засветила бриллиант в 10 карат на безымянном пальце
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS