Бриджит Макрон ушла на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19

Сейчас у первой леди Франции нет симптомов коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в офисе французского президента.

Первая леди Франции Бриджит Макрон ушла на самоизоляцию после того, как стало известно, что она контактировала с больным COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию офиса президента Франции.

Макрон контактировала с заболевшим 15 октября, 19 октября стал известен его диагноз.

Первая леди должна провести на самоизоляции семь дней. Сейчас у нее нет симптомов заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, во Франции зафиксировано почти 952 тыс. заболевших COVID-19, умерло 33,6 тыс. человек, 109,3 тыс. выздоровели.